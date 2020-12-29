شكرا لبحثكم عن خبر أرضية مشتركة تستمر وتدشن العمل بمشروع مسح النزاعات في ثالث مديرية بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

دشنت منظمة البحث عن أرضية مشتركة في مديرية المسيمير صباح اليوم الثلاثاء مشروع مسح النزاعات الذي يأتي بدعم من USAID بقيادة منظمة " جون سنو" ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا " وتحت رعاية مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج .

مشروع المسح للنزاعات في مديرية المسيمير يستهدف 10 وحدات صحية حيث دشن اليوم عمل الجلسات في كل من منطقة عقان وجول مدرم والمسيمير وأدار الوسطاء المحليين جلسات المسح والنقاش بحضور فئات من المجتمع بالمنطقة وممثلي الجانب الصحي وقابلات وتمحور النقاش حول احتياجات وقضايا نزاع تتعلق " بالصحة الانجابية " وما تواجه المرأة وجنينها وطفلها من مخاطر صحية نتيجة لافتقار عدة متطلبات صحية في المناطق البعيدة بمحافظة لحج .

وفي ختام الجلسات التي حضرها ممثل السلطة المحلية بالمديرية احمد احمد الحميدي ومنسق المنظمة بمحافظة لحج حسين الوهاشي تم تدوين الاحتياجات الصحية المهمة وتشكيل لجنة مستدامة من أبناء المناطق المستهدفة .

هذا وسيستمر الوسطاء المحليين الذين تم تدريبهم بوقت سابق من قبل منظمة البحث عن أرضية مشتركة في عقد جلسات أخرى حتى يوم الخميس القادم 12/31 مستهدفين كل منطقة حبيل حرفة ، وحبيل حنش ، الدريجة ، ونيل ، وكدان ، ومكيديم .

ولقد دشنت منظمة البحث عن أرضية مشتركة العمل بمشروع مسح النزاعات في مديرية المقاطرة يوم الأحد من الاسبوع الجاري على أن ينتهي العمل يوم الخميس القادم ، بينما انتهى العمل بمشروع المسح في مديرية تبن بعد استهداف 12 وحدة صحية بمختلف مناطق المديرية .

ومشروع المسح للنزاعات والذي يأتي ضمن مشروع التعافي والنظام الصحي " صحتي أولا " نفذ في ثلاث محافظات وهي " عدن ، ولحج ، وتعز " وفي محافظة لحج تم استهداف ثلاث مديريات " تبن ، المسيمير ، المقاطرة " .