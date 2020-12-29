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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصناعة يلزم تجار المواد الغذائية على خفض الأسعار بعد تحسن سعر الصرف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الخليج 365 - مأرب
ألزم مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب تجار المواد الغذائية على خفض الأسعار تماشيا مع سعر الصرف.
ونشر المكتب قائمة بالسلع الأساسية التي خفض أسعارها أمس الاثنين، وتضم الأرز والسكر والبازيليا والفول والزيت.
وتترواح نسبة الخفض أكثر من 30 %.
ولم يحدد المكتب آليات الرقابة على التزام التجار بالأسعار الجديدة ولا مخالفات عدام الالتزام.
وشهدت الأسعار غلاء شديدا بعد انهيار سعر الريال أمام العملات الأجنبية، لكنها لم تنخفض بالقدر نفسه بعد تحسن سعر الريال في الأسبوع الجاري.
ولم تعلن المجموعات التجارية الكبرى المسيطرة على السوق خصوصا سوق الأغذية أي تخفيضات بعد تحسن سعر العملة.
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