شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزّي العقيد مرعي باخلعة مدير القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت في وفاة "والده" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعازي والمواساة، للأخوين العقيد مرعي باخلعة مدير القيادة والسيطرة بالأمن والشرطة بساحل حضرموت، في وفاة "والده"، الذي وفاه الأجل في جمهورية مصر العربية إثر مرض عضال .

وعبر المحافظ عن عميق المواساة للعقيد مرعي باخلعة وأخوانه، وإبن عمّه الدكتور محمد سالم باخلعة، المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وآل باخلعة كافة، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.

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