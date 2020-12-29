تواصل الحملة الشبابية المموّلة من السلطة المحلية بحضرموت لتنظيف شوارع المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تتواصل حملة التنظيف العامة لشوارع مدينة المكلا، وشارع المطار، والحملة التوعوية، التي ينفذها شباب من أبناء المدينة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وتهدف الحملة لتنظيف خط مطار الريان إلى ميناء مدينة المكلا، لإظهارها بالصورة التي تليق بها، بوصفها عاصمة للمحافظة، ويصاحبها تلصيق ملصقات إرشادية، بهدف رفع وعي المواطنين والحفاظ على البيئة وعدم رمي القمامة في الأماكن العامة، ويشارك في الحملة عدد من شباب الأحياء المختلفة بمدينة المكلا، للمساهمة في تسخير الجهود المجتمعية ومساندة جهود عمال النظافة، في تنظيف المدينة.

وتأتي هذه الحملة ترجمة للقاء الأخير الذي عقد برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بحضور الجهات ذات العلاقة للاهتمام بالنظافة وتحسين المدينة.

وتتضمن خطة تحسين المدينة، جهوداً من السلطة المحلية ومشاركات مجتمعية ودعم تفعيل دور الشباب والفرق التطوعية في تنظيف المدينة وإظهارها بمظهر لائق، وترسيخ مبدأ مشاركة الجميع في أوساط المجتمع.

وعبر الشباب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظه حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على دعمه وتسهيل كافه الاجراءات، وتشجيعه للشباب في تنفيذ الأعمال المجتمعية التطوعية.