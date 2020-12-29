شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيه بتوقيف تعاقدات "تربية حضرموت".. وثيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي رصد محرر "الخليج 365" وثيقة صادرة عن مكتب محافظ حضرموت، تقضي بتوقيف تعاقدات مكتب التربية والتعليم اعتبارا من التاريخ الصادر.

وبحسب الوثيقة، فإن التوجيه طالب بتجميع كشوفات المتعاقدين لفحصها والتأكد من آهليتها ورصد كفاءتها. وقالت مصادر، إن في تعاقدات تربية حضرموت فسادا كبيرا، يتضمن وجود متعاقدين بدون مؤهلات، وآخرين غير مفرغين بشكل كلي.

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