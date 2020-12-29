لقاء يناقش سير تنفيذ مشاريع اليونسكو بمدينة شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء بمدينة شبام حضرموت، مستوى تنفيذ مشاريع اليونسكو عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ونسبة الإنجاز المحققة لكل مشروع.



وجرى في اللقاء الذي ضم مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا الدكتور عوض لقصم ومدير فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمدينة شبام حضرموت حسن عيديد وضابط المشاريع بالصندوق المهندس عبدالله السقاف وعدد من المختصين، استعراض دور الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في تنفيذ مكونات أعمال المشاريع بحسب الآلية المقرة في إطار اتفاقية المشروع والمتمثلة في قيام الهيئة بالإدارة الميدانية.

وأعطى مدير فرع الهيئة بشبام حسن عيديد صورة عما تتضمنه اتفاقية المشروع الموقعة بين الصندوق والهيئة، والعمل بموجب مواد وبنود هذه الاتفاقية بما يضمن نجاح الأعمال.

من جانبه حث مدير فرع الصندوق بالمكلا الدكتور عوض لقصم الاستشاريين والفنيين مضاعفة جهودهم لتحقيق نسب إنجاز على الواقع الميداني لكل مشروع، مبديا استعداده لحل جميع الإشكاليات التي برزت أثناء التنفيذ في الفترة الماضية، وتجاوز السلبيات التي رافقتها، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، وفقا والمهام التي أوكلت لكل استشاري وفني ومحاسب على حده لكل مشروع.

وتطرق الحاضرون إلى أبرز المشكلات والسلبيات التي أثرت على تنفيذ الأعمال، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الاستشاريين والفنيين وكافة أطقم المشاريع بضرورة تكثيف جهودهم والعمل في الميدان ليتم تجاوز كل السلبيات والإشكاليات السابقة التي رافقت سير تنفيذ الأعمال.

حضر اللقاء أمين عام جمعية العمارة الطينية برك باصويطين ورئيس جمعية الحرف الخشبية بمدينة شبام عوض عفيف.