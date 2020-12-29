شكرا لبحثكم عن خبر الموت يفجع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإجراء عاجل من وزير الداخلية في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فجع الموت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوفاة أحد أقرب الشخصيات الأمنية منه مدير عام السجون في السعودية اللواء محمد بن علي الأسمري.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية، أن اللواء محمد بن علي الأسمري، صديق الأمير محمد بن سلمان، توفي أمس الاثنين بشكل مفاجئ إثر تعرضه لنوبة قلبية.

ونعى مغردون سعوديون ووزراء ومسؤولين في تغريدات على موقع "تويتر" وفاة اللواء "الأسمري" صديق الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أنه كان أحد أهم رجال الأمن في المملكة.

ويعتبر اللواء محمد الأسمري، أحد الشخصيات والأصدقاء المقربين من الأمير محمد بن سلمان، فيما صدر قرار عاجل من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

ونصَّ قرار الأمير عبدالعزيز بن نايف على تعيين اللواء ماجد بن بندر الدويش في منصب مدير عام السجون في المملكة؛ خلفًا لـ"الأسمري" الذي توفي في مكتبه، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وكان "الدويش" يشغل منصب نائب مدير عام السجون في المملكة، بعد تعيينه في 15 ديسمبر 2019، بقرار من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتقلد "الدويش" عدة مناصب أبرزها مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة، ومديرًا للإدارة العامة للعمليات بسجون منطقة الرياض، ثم مديرًا للإدارة العامة للشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون بالمملكة.