شكرا لبحثكم عن خبر "اليمنية" ترفد اسطولها الجوي بطائرة إيرباص A320-AFD .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفدت الخطوط الجوية اليمنية اسطولها الجوي بطائرة إيرباص A320-AFD، والتي تحمل اسم #سيئون. ووصلت الطائرة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من مدينة تولوز بفرنسا. وتعد هذه الطائرة الرابعة التي تضم اسطول الخطوط الجوية اليمنية. وتوجت قيادة الخطوط الجوية اليمنية العام 2020 الذي أوشك على الانتهاء، برفد اسطولها بالطائرة سيئون.

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