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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلين بقصف حوثي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
أصيب طفلان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، في قصف شنته المليشيا المدعومة من إيران، على حيٍ سكني بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت قصفا بقذائف الهاون والمدفعية على حي المطار القديم، غرب مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة طفلين بجروح بليغة.
وأوضحت المصادر أن المصابين هما الطفلان "رينا منور غانم الحمادي" (١٥ سنة) والتي أصيبت بشظايا في عنقها، و"رغد منور الحمادي" (١٢ سنة) والتي أصيبت في كتفها.
وأشارت المصادر الى أن القصف الحوثي أدى إلى أضرار مادية لحقت ببعض المنازل والمباني السكنية في الحي الذي يتعرض باستمرار لقصف ممنهج من قبل العصابة الحوثية
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