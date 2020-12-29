شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجیش الوطني تستعيد السيطرة على سلسلة جبال المطابق بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حقق الجيش الوطني، امس الإثنين، تقدماً ميدانياً جديداً شمالي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري في المحور الشمالي في محافظة الجوف: إن قوات الجیش الوطني في تمكنت من استعادة السيطرة على سلسلة جبال المطابق، الواقعة غرب طيبة الاسم، في مديرية برط العنان.

وبحسب المصدر فإن المعارك كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقصف جوي مواقع وتجمعات وآليات حوثية في منطقة الظهرة، التابعة لمديرية برط، ما أسفر عن تدمير سيارة نوع جيب، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

