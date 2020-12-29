"الأرصاد" يحذر من كتلة هوائية باردة على عدد من المحافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر المركز الوطني للأرصاد من قدوم موجة صقيع شديدة على عدد من المحافظات الجبلية خلال الساعات القليلة القادمة في أول أيام فصل الشتاء القارس هذا العام على اليمن.
وذكر المركز في نشرة تحذيرية أن الصقيع قد يضرب صنعاء عمران الضالع البيضاء وذمار، مشيرا إلى استمرار كتلة هوائية باردة على بقية المحافظات خصوصا المناطق المرتفعة منها والصحاري والهضاب الداخلية.
وذكر المركز في نشرته الصادرة صباح اليوم أن رياحا شديدة تهب من البحر الأحمر وباب المندب على ساحل محافظة تعز تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وبلغت سرعة الرياح 25 عقدة.
وحذر المركز كبار السن والأطفال والعمال الذين يغادرون إلى أعمالهم باكرا من صدمات البرد الشديدة ودعاهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومنها الملابس الشتوية المناسبة
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