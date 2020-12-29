مراقبون: النخبة الحضرمية قوة عسكرية نظامية قادرة على مواجهة الارهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الخليج 365 كشف مراقبون بأن قوات النخبة الحضرمية ليست مليشيات بل إنها قوة عسكرية نظامية ووصفها ب الميليشيات هي ضمن الشائعات التي يطلقها الإخوان المسلمين ضد النخب والأحزمة التي وقفت عائق أمام مشروعهم في الجنوب

وحول دور النخبة الحضرمية في مكافحة الارهاب أكد مراقبون بأن دور قوات النخبة الحضرمية كبير وفعال وخاضت حروب ضد الإرهاب منها تحرير المكلا، وعملية الجبال السود ووادي المسيني. كما أكدوا على تدريب قوات النخبة الحضرمية بطريقة جيدة لمواجهة الارهاب والتطرف.

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