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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تعد قوات النخبة الحضرمية صمام امان حضرموت ورمز وعنوان للسيادة الحضرمية مهما حاولت مليشيات حزب الاصلاح الاخواني ومطابخها الاعلامية النيل منه او محاولة اخراجه من شرعيته ووصفه بالمليشيات، وهو ما دأب عليه قيادات من حزب الاصلاح من خلال الاساء لهذا المنجز الذي كافح الإرهاب.

ومؤخراً ظهر للعيان الحقد الدفين الذي تنتهجه قيادات حزب الاصلاح الاخواني ومطابخهم الاعلامية تجاه جيش النخبة الحضرمية الذي تم تشكيله وصدر به قرار جمهوري يعرفه الجميع وبأوامر من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. وطالبت المكونات السياسية بردع كل من يتطاول على النخبة الحضرمية الشرعية ومحاكمة كل من يسىء لها.

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