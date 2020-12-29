شكرا لبحثكم عن خبر ميزة جديدة في أجهزة "AirPods" من "آبل".. التحكم عبر حركات الجسم واللسان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتخذت شركة ”آبل“ الأمريكية خطوة كبيرة نحو الابتكار، حيث تظهر أحدث براءة اختراع للشركة بعض الميزات الجديدة والرائعة عن التحكم في وظائف الوسائط لسماعات الأذن اللاسلكية القادمة.

ووفقا لبراءة الاختراع، سيتم التحكم في أجهزة ”Air pods“ بناء على حركات الجسم أو حركات الوجه دون أزرار مادية.

وسيغير جهاز الصوت القابل للارتداء تشغيله اعتمادا على نوع الإدخال أو المدخلات، وبمجرد الضغط على الأسنان أو اللسان، سيتمكن المستخدم من تبديل الموسيقى أو تشغيلها أو إيقافها مؤقتا.

وتنص ورقة براءة الاختراع على أنه يجوز للمستخدم التحكم في الجهاز بجسمه أو الضغط فوق أسنانه أو فوق لسانه، كما تتضمن إجراءات الإدخال أيضا تحريك المستخدم جزءا من الجسم، مثل تحريك رأسه ويديه وذراعيه وساقيه.