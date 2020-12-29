شكرا لبحثكم عن خبر بعد السماح بالترخيص لمعهدين للموسيقى .. “تركي آل الشيخ” يعلن تسجيله كأول طالب .. و”الآلة مفاجأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علّق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على قرار وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله، بترخيص معهدين للموسيقى في المملكة، مؤكدًا أنه سيكون من أوائل الطلبة الذين يسجلون في المعهد.

وقال “تركي آل الشيخ” عبر حسابه على موقع تويتر: “خطوة جبارة طال انتظارها، وأخيرًا عشت لليوم هذا، الله يحفظ سيدي الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم، ويسدد خطاكم سمو الأمير بدر ويوفقكم، وأبي تعتبرني من أول الطلبة في المعهد، بس منيب معلمكم الآلة اللي بدرسها بتكون مفاجأة”.

كان وزير الثقافة، قد أصدر أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، داعًا جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 3 أشهر.