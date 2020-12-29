شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة تجمع الملك خالد بالشيخ زايد آل نهيان في موسم الحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت صورة نادرة تجمع الملك خالد بن عبدالعزيز بالشيخ زايد آل نهيان في أحد مواسم الحج. وبينت الصورة الملك خالد أثناء استقباله الشيخ زايد آل نهيان في أحد مواسم الحج، حيث ظهر مؤسس الإمارات بملابس الإحرام. يذكر أن عهد الملك خالد يتميز بالرخاء الاقتصادي العميم الذي أسهم في رقى النهضة الحضارية في شتى المرافق ،كما اهتم بعدد من القضايا على الساحة العربية و الإسلامية ، و كان من أبرزها قضية فلسطين .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة نادرة تجمع الملك خالد بالشيخ زايد آل نهيان في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.