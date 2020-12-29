شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني بعدن يعلن إرسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، إعلان لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد ارسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، مع الإشارة الى أن كل الطلبات التي سلمت للبنك المركزي خلال الفترة السابقة والخاصة بتغطية اعتمادات السلع الأساسية من الوديعة السعودية والتي لم تصل بها موافقة من البنك المركزي الى العملاء تعتبر لاغية.

كما سيقوم البنك المركزي ابتداءً من يومنا هذا الاحد الموافق 27 ديسمبر 2020م، باستلام طلبات العملاء الجديدة لتغطية الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية من الوديعة السعودية، والتأكيد على إبلاغ عملاء البنوك التجارية والإسلامية بذلك.

وشدد الإعلان على ان الإجراءات الجديدة تقضي باستبعاد العملاء المتخلفين عن تنفيذ طلباتهم، وأدراجهم في كشف المستبعدين من سجلات البنك المركزي، علماً بأن الكشف قابل للتحديث مع انتهاء فترة التوريد والمصارفة لكل دفعة.

تجدر الإشارة الى أن السلع الأساسية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي: (القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق).