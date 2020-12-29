شكرا لبحثكم عن خبر (هائل سعيد انعم) تعلن عن خفض أسعار السنابل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اقدمت الشركة اليمنية لمطاحن الغلال "السنابل" عدن التابعة لشركة هائل سعيد انعم على تخفيض تدريجي لاسعار الدقيق بحسب مصدر مسؤول في الشركة .
وقال المصدر ان الشركة اقدمت على تخفيض كيس الدقيق خلال الفترة القليلة الماضية حيث بلغ اليوم 15000 ريال يمني بعد ان كان سعره 17500 ريال يمني قبل انخفاض الدولار.
واشار المصدر ان التخفيض بدأ الاسبوع الماضي بواقع الف ريال واليوم تم تنزيل آخر قدره 1500 ريال.
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