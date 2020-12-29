شكرا لبحثكم عن خبر وصلت الأردن أمس: طائرة جديدة اسمها ( 70/AFD ) تنضم الى اسطول اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حسين وليد العبسي:
وصلت مساء امس الاثنين إلى مطار عمان بالأردن الطائرة اليمنية الرابعة القادمة من مطار تولوز بفرنسا تحت والتي تحمل اسم( 70/AFD ) وذلك وفق مصدر خاص افاد بذلك لموقع يمني سبورت ، لكنه فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول.
وقال المصدر أن من المقرر وصول الطائرة إلى مطار سيئون بعد عدة ايام والتي ستنضم لا سطول طيران اليمنية لتسهم في خدمة المسافرين وتلبية رغباتهم في الوصول إلى محطات دولية جديدة.
وتوقع المصدر ان يتم التدشين الرسمي للطائرة الجديدة في الاسطول خلال الأيام القادمة بعد اكمال جميع الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصلت الأردن أمس: طائرة جديدة اسمها ( 70/AFD ) تنضم الى اسطول اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.