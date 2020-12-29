شكرا لبحثكم عن خبر وصلت الأردن أمس: طائرة جديدة اسمها ( 70/AFD ) تنضم الى اسطول اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حسين وليد العبسي:

وصلت مساء امس الاثنين إلى مطار عمان بالأردن الطائرة اليمنية الرابعة القادمة من مطار تولوز بفرنسا تحت والتي تحمل اسم( 70/AFD ) وذلك وفق مصدر خاص افاد بذلك لموقع يمني سبورت ، لكنه فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول.

وقال المصدر أن من المقرر وصول الطائرة إلى مطار سيئون بعد عدة ايام والتي ستنضم لا سطول طيران اليمنية لتسهم في خدمة المسافرين وتلبية رغباتهم في الوصول إلى محطات دولية جديدة.

وتوقع المصدر ان يتم التدشين الرسمي للطائرة الجديدة في الاسطول خلال الأيام القادمة بعد اكمال جميع الإجراءات اللازمة.