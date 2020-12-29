بعد محاولة إختطاف عريسين.. إندلاع اشتباكات بين الحوثيين والقبائل في "عمران"

اندلعت اشتباكات عنيفة، الاثنين، بين مليشيات الحوثي، وقبائل بني صريم، بمحافظة عمران، شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المليشيا، وقبائل بني صريم، على خلفية الاستفزازات الحوثية المتكررة للقبائل، أخرها محاولة اختطاف عريسين من أبناء القبيلة؛ بحجة مخالفتهما نظام المليشيا في إقامة الأعراس".

وأوضحت المصادر أن مدير أمن بني صريم المُعين من قبل مليشيا الحوثي، والمكنى "أبو فهد"، أرسل حملة أمنية لاختطاف العريسين؛ لكن القبائل رفضوا تلك الحملة، وقاموا بارجاعها ما أدى الى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات استمرت من عصر الاثنين، ولم تتوقف إلى وقت متأخر من مساء الاثنين؛ بعد سيطرة أبناء القبائل على مبنى إدارة أمن المديرية، والمجمع الحكومي.

وأفادت المصادر، أن "فيصل جعمان" المعين من قبل الحوثي محافظًا لعمران قاد وساطة لايقاف الاشتباكات، وتحكيم قبائل بني صريم تحكيمًا مطلقًا، فيما جرى، وإصدار توجيه بإيقاف المشرف الحوثي "أبو فهد" وايداعه سجن عمران المركزي في محاولة لتهدئة الموقف وامتصاص غضب أبناء القبيلة".

وفي الوقت الذي لم توضح المصادر عدد القتلى والجرحى التي اسفرت عنها المواجهات، قالت المصادر إن الوضع لا يزال متوترًا في المنطقة، وسط مخاوف حوثية من انتفاضية قبلية ضدهم تشهدها المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها طقوسًا على الأعراف والعادات الاجتماعية، ومنها الأعراس، حيث ترفض استقدام الفنانيين بحجة أن ذلك يؤخر النصر. حسب زعمها.

