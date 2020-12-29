تعز: مليشيا الحوثي تفجر 13 منزلاً غرب المدينة

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، على تفجير 13 منزلاً سكنياً في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر حقوقية ومحلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، فجرت خلال الأسبوع الفائت 13 منزلا في منطقة مدرات غرب مدينة تعز.



وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية فجرت خلال يوم واحد فقط 7 منازل، و 6 منازل بقية أيام الأسبوع.



يأتي ذلك بعد أيام من مواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الانقلابية شهدتها ذات المنطقة الواقعة غرب المدينة.



يشار إلى أن تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية من حيث عدد المنازل التي فجرتها المليشيات بأكثر من 150 منزلا من إجمالي 816 منزلا تم تفجيرها من قبل مليشيات الحوثي في عدة محافظات يمنية خلال سنوات الحرب وحتى مارس الماضي وفق تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.

