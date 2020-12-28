شكرا لبحثكم عن خبر تلاميذ وطلاب ذوي الإعاقة في لحج يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص / أنوار العبدلي

اداء طلاب وتلاميذ فئة ذوي الإعاقة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021 م في محافظة لحج بكافة فئات إعاقتهم .

حيث أداء 111 تلميذ وتلميذة بجمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم الامتحانات بكافة المستويات من التمهيدي حتى مرحلة الثانوية العامة .

وأشارت إدارة الجمعية بأن الامتحانات تجري بشكل طبيعي وبأن اخر يوم لانتهاء الامتحانات يوم الخميس القادم 12/31 م

كما أداء تلاميذ فئة المكفوفين البالغ عددهم 30 الامتحانات بمقر الجمعية في حوطة لحج بالإضافة لطلاب مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم 93 من فئة الداون والتوحد وصعوبات التعلم والتخاطب .

وتبدل جمعيات ذوي الإعاقة جهود كبيرة في توفير الحق التعليمي لهذه الفئة التي تعاني من صعوبات كبيرة على مستوى المحافظة كما يبدل الكادر التعليمي لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بحوطة لحج جهود واسعة في تعليم الفئات الأخرى من ذوي الإعاقة التي تحتويها المدرسة بالرغم من عدة تحديات تتطلب وقوف الجهات المعنية من سلطة محلية ومنظمات دولية في توفير الاهتمام والدعم والاولوية القسوى لهذه الفئة في دعم كافة الحقوق واهمها الدعم بالجانب الصحي والتعليمي والمهني