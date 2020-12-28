شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً انطلاق بطولة سباق الضاحية للفتيات بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تنطلق غدا الثلاثاء على مضمار استاد 22 مايو بالمدينة الرياضية بالعاصمة المؤقتة عدن، بطولة سباق الضاحية للفتيات.

وتشارك في البطولة 40 عداءة يمثلن أندية المحافظة يتنافسن في سباقات 100 متر و 200 متر و400 متر و 800 متر و 1500 متر وسباق التتابع . و تأتي هذه البطولة في سياق تنشيط الرياضة النسوية بعد ركود دام عدة سنوات بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

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