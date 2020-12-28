لقاء تشاوري يحذر من كارثة بيئية وصحية تتهدد مأرب جراء الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمات إنسانية وخبراء بيئة ومهندسون مدنيون، من كارثة بيئية وإنسانية وصحية تتهدد مدينة مأرب على المدى القريب، بسبب مخاطر انهيار منظومة الصرف الصحي القائمة على حفر المواطنين لخزانات خاصة بهم لخزن الصرف الصحي.



وأكدوا خلال لقاء تشاوري موسع نظمته مؤسسة المياه والصرف الصحي فرع مأرب، اليوم، على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي للمدينة قبل أن تحل الكارثة وتفوق القدرة على السيطرة، أخذا بالاعتبار خصائص التربة الرملية في المدينة.

وأكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، حرص واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالصرف الصحي..مشيراً إلى أنه عقب النزوح الكبير إلى المحافظة وتزايد الأحياء السكنية والحركة التجارية والاستثمارية، وتزايد استخدامات المياه بشكل كبير، تعاقدت السلطة المحلية مع شركة مصرية متخصصة لتحديث الدراسة السابقة لمشروع الصرف الصحي للمدينة لاستيعاب التوسع الكبير لها، والتوسعات المتوقعة للسنوات القادمة والتي أنجزت، ويجري البحث حاليا من قبل السلطة المحلية عن مصادر تمويل لتنفيذها.. منوها إلى أن السلطة المحلية تستشعر خطر هذه الكارثة منذ وقت مبكر ولكنها تحتاج إلى مساندة أشقاء وأصدقاء من أجل تجاوزها.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي حسين الجلال، قد أشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تدارس المشكلات البيئية والصحية التي خلفتها محطة مشروع الصرف الصحي الطارئ، للسكان المجاورين، نتيجة طفح محطة المعالجة جراء عدم قدرتها الاستيعابية للعدد الكبير للمشتركين..مشيرا إلى أن مشروع الصرف الصحي الطارئ الذي أنشئ مؤخرا جنوب المدينة بتمويل من الاوتشا، صمم لعدد 156 مشتركا ويكون مستقبلا مشروع الصرف الصحي الواسع لمدينة مأرب.