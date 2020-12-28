شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طلفتين بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيبت طفلتان، اليوم الاثنين، بشظايا قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً استهدفت حي المطار القديم غرب مدينة تعز .



وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، أن قذيفة مدفع هاوزر اطلقتها المليشيات الحوثية أدت الى إصابة الطفلتين رينا منور الحمادي وشقيقتها رغد بإصابات في الرقبة والظهر وتدمير منزل وتضرر عدد من المنازل الاخرى في حي المطار القديم.

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