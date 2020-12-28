شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع عقد لبناء فصول دراسية بمدرسة صفروة بمديرية حبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مدير عام مديرية حبان بمحافظة شبوة محمد مشفر، اليوم، مع مكتب حسين البابكري للمقاولات، على عقد انشاء ثلاثة فصول دراسية بمدرسة صفروة بالمديرية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



ونوه مدير حبان باهمية مشروع التوسعة للمدرسة في تخفيف ازدحام الطلاب..مشددا على ضرورة انجازها في الموعد المحدد بالعقد والالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لها .

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