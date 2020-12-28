إب: الحوثيون يحولون ملعب نادي كرة قدم إلى "مقبرة" لدفن قتلاهم

حوّلت مليشيا الحوثي، ملعب نادي كرم قدم في إحدى المديريات بمحافظة إب، وسط اليمن، إلى مقبرة لدفن قتلاهم.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن القيادي الحوثي المُكنّى أبو الحسن، المُعيّن من قبل المليشيا الانقلابية مديرًا لمديرية القفر، وجّه بتحويل ملعب نادي شباب القفر، إلى مقبرة لدفن قتلاهم".

وأكدت المصادر، "أن حوثة المنطقة باشروا بدفن قتلاهم في المقبرة عقب صدور التوجيهات الحوثية، حيث دفنت المليشيا أمس الأول أحد قتلاها في ذات الملعب الرياضي الخاص بنادي المديرية".

وأشارت المصادر إلى أن هذا "التوجيه الحوثي يأتي في ظل وجود مقبرتين كبيرتين في نفس المنطقة؛ إلا أن المليشيا لم تكتف بذلك وقامت بتحويل الملعب الوحيد في المديرية إلى مقبرة".

يأتي هذا وسط تزايد الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الانقلابية بحق المواطنين في محافظة إب، ومنها تحويل الملاعب والأماكن الأثرية إلى مقابر لقتلاها وسط تزايد أعدادهم مؤخرًا بشكل ملفت.

صورة للقبر الذي تم دفن فيه أحد عناصر المليشيا في ملعب نادي القفر بعد تحويل الحوثيون ملعب النادي إلى مقبرة