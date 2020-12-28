أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، دفن عشرات الجثث ممن تسميهم بـ "مجهولي الهوية".



وقالت المليشيا في خبر نشرته وكالة سبأ، الأحد، إن المرحلة الثانية من عملية الدفن في الحديدة ضمت جثامين 65 شخصاً لم تعرف هوياتهم.



وأشارت المليشيات إلى أن العملية تمت بحضور الصليب الأحمر الدولي.



وبهذه العملية ارتفع أعداد الجثامين التي تم دفنها منذ مطلع العام الجاري إلى 297 جثة من إجمالي أكثر من 700 جثة تقول المليشيات أنها لأشخاص "مجهولي الهوية" قضوا في حوادث مرورية وجنائية ووفيات طبيعية.



ويشكك ناشطون ومنظمات حقوقية من رواية الحوثيين وطالبوا بفتح تحقيق دولي في طبيعة الجثث التي يتم دفنها وملابسات وفاتهم.





كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تدفن عشرات الجثث "المجهولة" في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.