شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. منى صفوان تٌهين مذيع حوثي حاول استفزازها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اهانت الإعلامية اليمنية منى صفوان مذيع حوثي على قناة فضائية تابعة للحوثيين خلال لقاء مطول.

وحاول مقدم حلقة لقاء خاص ويدعى "امين الغابري" توجيه اتهامات لصفوان على انها ضد الحوثيين وانهم سمحوا لها بالوصول الى صنعاء .

وقالت صفوان ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل المكونات السياسية الأخرى لاتعترض الصحفيين ولا تضايق عليهم.

وردت صفوان بعنف بالغ على حديث الغابري الذي قال ان الحوثيين استقبلوا صفوان في صنعاء مستغربة كيف يمكن استقبال شخص في منزله موضحة انها عادت الى منزلها في صنعاء وليس من حق احد منعها من ذلك .

وبدلا من ان يحاورها المذيع حاورته صفوان ونصحته بوقف التطبيل لصالح الحوثيين والاهتمام بمشاكل البلد.