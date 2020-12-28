شكرا لبحثكم عن خبر أول عمل ينفذه وزير الصحة في حكومة المناصفة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الصحة اليمني في حكومة المناصفة الجديدة الدكتور قاسم بحيبح، أول عمل حكومي نفذه اليوم منذ توليه منصبه قبل أسبوع.

وقال بحيبح في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر : "‏في اول يوم عمل حكومي حضرنا التوقيع على انشاء المرحلة الاولى من مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية بالمهرة التي سيقوم بتمويلها المركز السعودي لاعمار اليمن بتكلفة تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار".

وتابع: "وتشمل بناء مستشفى جامعي تعليمي يمهد لقيام كلية طب وكليات طبية اخرى تخدم الجزء الشرقي من اليمن".



وكانت السعودية اعلنت اليوم التوقيع على حزمة جديدة من المشاريع التنموية مع الحكومة الجديدة، ستنفذها في اليمن خلال المرحلة المقبلة، وتشمل مشاريع تنموية عديدة في كثير من المجالات ومنها انشاء مستشفيات وتأهيل مطارات وموانئ المحافظات المحررة وغيرها.

يذكر ان معظم اعضاء حكومة المناصفة الجديدة بين الجنوب والشمال باليمن، ادت اليمين الدستورية امس السبت امام الرئيس هادي بالرياض، ونال فيها الانتقالي 5 حقائب وزارية من أصل 13 حقيبة للجنوب ، فيما حصد فيها كلا من حزب المؤتمر وحزب الاصلاح 4 حقائب لكل منهما، واحدة لكليهما من حصة الجنوب وثلاثة من حصة الشمال، بينما باقي الحقائب توزعت بين باقي الاحزاب والقوى الاخرى.