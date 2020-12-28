شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وزارة التجارة والصناعة توجه بضبط أسعار السلع وفقا لمتغيرات صرف العملة (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكتب الصناعة في العاصمة عدن وجميع المحافظات المحررة، بتفعيل الدور الرقابي للمكتب وضبط الأسعار وفق المتغيرات.

وحسب التعميم الصادر عن مكتب الوزير، واطلع عليه عدن تايم، طالبت الوزارة مكاتبها في العاصمة عدن وجميع المحافظات المحررة، بسرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقا لأسعار العملة، وبما يعزز الإستقرار التمويني بالمحافظة، والرفع أول بأول بما يتم من إجراءات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني، تحسن كبير، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 165ريال، فيما بلغ سعر الدولار 627ريال.

إلى أنه وعلى الرغم من التحسن الكبير في أسعار العملة، والتي سبق وتجاوز فيها الريال السعودي 240ريال، لم تشهد أسعار السلع في السوق أي تحسن او تراجع خلال اليومين الماضية.