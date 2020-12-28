شكرا لبحثكم عن خبر مغادرة رئيس الانتقالي العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة ان اللواء عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي غادر العاصمة السعودية الرياض. وكشفت المصادر ان وجهة الرئيس الزبيدي العاصمة ابوظبي مع عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس في وحدة المفاوضات.

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