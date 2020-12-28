شكرا لبحثكم عن خبر شاهد. طوارئ شرطة العاصمة عدن تدشن دورياتها الامنية بسيارات حديثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي اليوم الاثنين خطة الانتشار الأمني الأولى في العاصمة عدن بقوام ١٢ سيارة حديثة كدفعة اولى من دوريات قوات الطوارئ والدعم الأمني -أمن عدن انتشرت في عدد من شوارع المدينة وتمركزت على الطرقات الرئيسية وتقاطعات الطرق تنفيذا للخطة الامنية المعدة مسبقا والمقرة من قبل اللواء الركن/ شلال علي شائع مدير امن العاصمة عدن القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية .

وتاتي حملة التدشين هذه لاستتباب الاوضاع الامنية بالعاصمة عدن وحفظ الامن والاستقرار من خلال توزيع الدوريات الامنية على الجولات والتقاطعات ومساعدة رجال المرور في تخفيف الازدحام المروري في الشوارع وكذلك لتهيئة واستعداد لقدوم حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب المشكلة وفق اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .