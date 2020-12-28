إدارة تنمية المرأة بمديرية حات تدشن حملة "بتعاوننا .. نحمي أجيالنا" التوعوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

دشنت إدارة تنمية المرأة بمديرية حات الحملة التوعوية حول مخاطر الظواهر السلبية وأثرها على المجتمع، برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر ، محافظ محافظة المهرة وإشراف مكتب الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة تحت شعار "بتعاوننا .. نحمي أجيالنا" تنفيذا لحملة مكافحة الظواهر السلبية.



وانطلقت الحملة بمحاضرة للأستاذة فاطمة عبدالله عسكر استهدفت الأمهات وربات البيوت والشخصيات النسوية المؤثرة بالمديرية ، عرفت من خلالها القضايا التي تركز عليها الحملة وهي "تعاطي المخدرات والتسول وحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات وسوء استخدام برامج التواصل الاجتماعي والتسرب من التعليم" وخطورتها على المجتمع وأهمية التصدي لها.

فيما استعرضت الأستادة مريم سعيد سالم بلحاف مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية في محاضرتها أهمية الحملة التوعوية الشاملة وأهدافها على المدى القريب في المجتمع للقضاء على الظواهر المُهدِدة بتمزيق النسيج الاجتماعي وأثرها على المجتمع المحلي، معبرة عن شكرها وتقديرها للمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لدعمه السخي وتسهيل كافة الصعوبات ودوره في إنجاح الحملة وتبني مثل هذه الحملة من حيث الهدف السامي في محاربة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.

وأثنت الحاضرات على دور وكيلة شؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ومديرة عام إدارة تنمية المرأة الأستاذة لبنى كلشات على اهتمامهن بتنفيذ الحملة في مديرية حات ، وعبر الجميع عن شكرهم للأستاذة إيمان باعمر منسقة الحملة بالمحافظة لدورها الكبير في تنفيذ الحملة وتوسيعها لتصل إلى عموم المديريات.