تنفيذ حملة رقابية على أسعار السلع بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

أعدت السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء برنامج للنزول الميداني لمراقبة وضبط الأسعار في المحلات التجارية في عموم مديريات وادي حضرموت والصحراء .



وجرى خلال لقاء وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت أنور باشعيوث الاطلاع على الاجراءات التي تمت بشأن قيام المختصين بمكتب الصناعة وفروعه بالمديريات بالنزول الميداني للمحلات التجارية والزام ملاك تلك المحلات بضبط الأسعار وفقا لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى ، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكد وكيل المحافظة المساعد على الجهات ذات الاختصاص ضرورة إسناد مكتب الصناعة والتجارة في تنفيذ الحملة لضمان نجاحها بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين ، داعيا في السياق ذاته ملاك المحلات التجارية الى مراعاة ظروف المواطنين وعدم التلاعب بالأسعار .

وفي سياق متصل وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت أنور باشعيوث باتخاذ الاجراءات الكفيلة لإنجاح المعرض الخاص بالصناعات السعودية والخليجية الذي تقدمت بمقترح عن اقامته احدى الشركات السعودية في مدينة سيئون خلال الفترة القادمة دعما للبرامج السعودية في إعادة إعمار اليمن.