وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً لمناقشة ترتيبات موسم حج 1442

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم ، بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، الجاهزية والاستعدادات الجارية لبدء التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام 1442هـ.



وترأس الوزير شبيبة اجتماعاً بقيادة قطاع الحج والعمرة والموظفين، في مختلف الإدارات والأقسام وحضور عدد من وكلاء الوزارة والمستشارين ..مستمعاً من وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل المساعد طارق القرشي ، ومدراء الإدارات إلى شرح مفصل عن سير عمل المكتب، وجملة التطلعات والمعوقات وبحث سبل معالجة ذلك

واكد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وأن ينصب العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..مشدداً على أهمية الانضباط الوظيفي واستشعار المسؤولية في أداء المهام، والعمل باخلاص وتفان، وأن تؤدى المسؤوليات على أكمل وجه..مشيراً الى انه سيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في العمل.

وثمن وزير الاوقاف والارشاد، دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية لما يقدمونه من تسهيلات لليمنيين على كافة الأصعدة.