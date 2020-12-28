"إتصالات المهرة" تعلن عودة خدمة الهاتف الثابت ويمن موبايل إلى مديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

أعلنت الموسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة المهرة، ممثلة بمديرها العام المهندس محمد مسلم باكريت، عن عودة خدمة الهاتف الثابت وخدمة شركة يمن موبايل للهاتف الجوال إلى مديرية حوف، بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب أعطال في كابلات وتجهيزات الألياف الضوئية في أكثر من موقع نتيجة تأثيرات الحالة المدارية "لبان" التي اجتاحت المحافظة في شهر أكتوبر من العام 2018.



وثمّن مدير عام فرع المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية المهندس محمد مسلم باكريت، الجهد الذي بذلته السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ومتابعتها الحثيثة لمراحل سير العمل، وحرصها على إعادة خدمة الإتصالات السلكية واللاسلكية إلى مديرية حوف.

وأشاد المهندس باكريت بالدعم الكبير والجهود التي قدمها قطاع الإتصالات في الموسسة العامة، وشركة يمن موبايل، والإدارة العامة للإنشاءات، وتعاونهم المستمر لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتوفير التجهيزات الفنية لتحسين جودة خدمة الإتصالات والإنترنت.

وأثنى باكريت على جهود وتعاون منتسبي قطاع الإتصالات في فرع المؤسسة، وإدارة الإنشاءات والتركيبات الفنية في القيام بجميع الأعمال المدنية والفنية، رغم وجود بعض الصعوبات.

وأكد باكريت استكمال جميع الأعمال لتشغيل الخدمة، ويتم حالياً متابعة وعمل فحص تدريجي للتجهيزات الفنية تجنباً لظهور أي مشاكل فنية نتيجة توقف الأجهزة لفترة طويلة.. موضحاً بأن المرحلة القادمة تتطلب العديد من أعمال الصيانة للشبكات الأرضية للهاتف الثابت والموبايل، لتحسين جودة الإتصال والإنترنت.