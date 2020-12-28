شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بساحل حضرموت يتسلم 14 ألف ماسحة فحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، اليوم، 14 ألف ماسحة لفحص فيروس كورونا، بالإضافة إلى أثاث لمكتب التثقيف الصحي مقدم من مؤسسة الشهيد بن حبريش، ضمن مشروع تعزيز قدرات الكوادر الصحية الممول من منظمة ARK.



وأكد وكيل المحافظة عمرو بن حبريش، على أهمية تعزيز التعاون بين مكتب الصحة و المنظمات والمؤسسات الداعمة بما يمكن من توفير الكثير من الفرص والامكانيات لصالح تطوير اداء الخدمة الصحية.

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