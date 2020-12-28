بن حبريش يطلع على نشاط مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على نشاط مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة ودور المؤسسة في خدمة التراث والتعريف به والحفاظ على الهوية الثقافية.

وحث بن حبريش خلال زيارته للمؤسسة ولقائه برئيس المؤسسة خالد مدرك، على ايلاء المزيد من الاهتمام بالموروث الثقافي والتكامل بين مختلف المؤسسات والمجتمع لإبرازه..مشدداً على اهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والاهتمام بالآثار والمعالم التاريخية وصيانتها.

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