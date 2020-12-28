وزير الخارجية وشؤون المغتربين يبحث مع السفير الصيني تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين والسفير الصيني، تطورات الأوضاع على المستوى الوطني بما في ذلك الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أن مباشرة عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن من شأنه استعادة الامن والاستقرار وتطبيع الاوضاع في مختلف المحافظات..مشيداً بموقف الحكومة الصينية تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام في بلادنا.

من جانبه، نقل السفير الصيني لوزير الخارجية وشؤون المغتربين تهاني وتبريكات مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، وتأكيده على مواصلة تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجدد السفير الصيني، موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن والجهود الرامية لإحلال السلام وإعادة الامن والاستقرار.