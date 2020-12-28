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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة الأركان يتفقد أبطال الجيش في جبهات القتال بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الإثنين، عدداً من جبهات ومواقع البطولة والفداء في محافظة الجوف.
ونقل رئيس هيئة الأركان خلال الزيارة، التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد العرادة، تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مشيداً بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحونها في معركة التحرير واستعادة ما تبقى من الوطن تحت سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
وحيا الفريق بن عزيز في كلمة له أمام الأبطال المقاتلين بحضور قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، المعنويات العالية التي يتمتعون بها والتضحيات الخالدة التي يسطرونها في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة في سبيل دحر المليشيات الحوثية الكهنوتية، وتخليص الوطن والمنطقة من شرورها ومشاريعها التدميرية..متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم القتالية.
وشدد رئيس هيئة الأركان العامة، على ضرورة تحلي الأبطال باليقظة العالية والجاهزية التامة في المعارك التي تخوضها القوات المسلحة مسنودة برجال المقاومة والقبائل وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل اجتثاث المليشيات الحوثية..معبراً عن شكره وتقديره للاسناد المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الكبير على مختلف الأصعدة.
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