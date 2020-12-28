انعقاد ورشة عمل اقتصادية بمأرب لتعزيز الشراكة والقدرات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة مأرب، اليوم، ورشة عمل اقتصادية خاصة بتعزيز الشراكة والقدرات المحلية لتحقيق التعافي الاقتصادي بالمحافظة، التي نظمها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالتعاون مع المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين (صدی).



وناقشت الورشة التي شارك فيها نخبة من كبار رجال الاعمال والتجار وقيادات العمل الحكومي المرتبط بجوانب الاستثمار والتجارة وقيادات المؤسسات الاعلامية الفاعلة، عددا من الجوانب المتعلقة بتنسيق التكامل بين القطاع العام والخاص والاعلام المتخصص لتحقيق التعافي واستعراض المشكلات والحلول المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ووضع آليات لتسهيل تدفق المشاريع الاستثمارية وإنعاش القطاع التجاري والاستثماري.

و أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، علی أهمية تعزيز الشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي بالمحافظة وضرورة إيجاد آليات تنسيق وتواصل دائم بين القطاعات التجارية والاستثمارية والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني..شيرا الی دور الاعلام في رفع الوعي الاقتصادي لدی المجتمع والجمعيات وشركاء التنمية.