شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المياه تنفي وجود حساب للوزارة والوزير الشرجبي على موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت وزارة المياه والبيئة، وجود أية حسابات خاصة بالوزارة والوزير المهندس توفيق الشرجبي، على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر).



وأكدت الوزارة في بيانٍ وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن أية حسابات موجودة حالياً في تويتر، لا تمت لوزارة المياه والبيئة أو الوزير بأي صلة.

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