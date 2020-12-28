محافظ تعز يدشن مشروع تشجير المدخل الغربي للمدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم، ومعه وكيل المحافظة عارف جامل، مشروع تشجير المدخل الغربي للمدينة بعد مرحلة رفع المخلفات من جزر الشوارع.



وخلال التدشين، استمع المحافظ الى شرح حول طبيعة المشروع المتمثل بقبام باعمال التشجير وإخراج مخلفات التربة الميتة وزراعة الاشجار في الشوارع الممتدة من المدخل الغربي وحتى جولة الصقر و السجن المركزي.

واطلع المحافظ خلال الزيارة ومعه عبد الله جسار مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة على مقلب القمامة المؤقت بمنطقة الضباب الذي يستقبل يوميا أكثر من 450 طن يوميا وكذلك هناجر الصيانة لمعدات النظافة ومحطة محروقات تابعة لصندوق النظافة والتحسين واحتياجات الصندوق للتوسعة وتفعيل جودة وطاقة العاملين والمعدات وإصلاحها.

وأشاد محافظ تعز، بدور الصندوق وجهوده في أعمال النظافة من شوارع واحياء المدينة..مشددا على رفع وتيرة العمل بما يعيد المظهر الجمالي للمدينة والتغلب على مظاهر الدمار والخراب التي خلفتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.