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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي مولود جاويش اوغلو، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
ورحب الوزير التركي، بتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها لمهامها..متمنياً ان تسهم هذه الخطوة في إعادة الامن والاستقرار في اليمن..مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.
بدوره، عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن شكره وتقديره لموقف تركيا الداعم لليمن وحكومته الشرعية ومساندتها للجهود السياسية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في بلادنا..مؤكداً على اهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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