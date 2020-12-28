اختتام برنامج تأهيل وبناء قدرات الكوادر الطبية لمواجهة كورونا بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات برنامج تأهيل وبناء قدرات المراكز الصحية والكوادر الطبية والفئات المجتمعية لمواجهة وباء فيروس كورونا في ساحل حضرموت.



وهدف البرنامج خلال أربعة أشهر إكساب 327 من الكوادر الطبية وفئات المجتمع من نساء وشباب وفرق تطوعية وذوي الاعاقة في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وبروم ميفع والديس الشرقية، معارف حول كيفية التعامل مع (كوفيد – 19) ومواجهته والمشاركة في التوعية الصحية المستدامة، وتوفير 14 ألف ماسحة على المراكز الصحية إضافة إلى رفد دائرة التثقيف والاعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالأثاث والأجهزة.

وفي الاختتام، أشاد وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العليي، بنوعية البرنامج الذي يعزز من المسؤولية التضامنية والمشاركة المجتمعية في الوعي الصحي وتوفير المتطلبات لمواجهة كورونا..مشدداً على ضرورة توحيد جهود الجميع لمواجهة هذه الجائحة.

تخلل الاختتام فقرات لزهرات الأطفال وقصيدة شعرية وتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين والشركاء والداعمين للبرنامج.