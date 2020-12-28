نقابة الصحفيين اليمنيين تقيم دورة السلامة المهنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقامت نقابة الصحفيين اليمنيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، دورة السلامة المهنية للصحفيين أثناء الصراعات والحروب بمشاركة ١٤ صحفياً وصحافية من حضرموت.



وأكد نقيب الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت سالم الشاحت، أهمية السلامة المهنية للصحفيين، في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا..مشيرا الى جوانب السلامة المهنية التي يجب على الصحفي أخذ الحيطة والحذر فيها.

وقدّم مدرب الدورة صلاح بو عابس، شرحًا مفصلًا عن جوانب التخطيط لمهمة إعلامية، والنباهة والإدراك خلال الاضطرابات العامة وأعمال الشغب، وتقييم حالة مرضية، وإدراك الأسلحة الخفيفة.