شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يبحث مع منظمة شركاء اليمن الدولية تدخلاتها في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن الدولية عبد الحكيم العفيري، تدخلات المنظمة في عدد من المجالات وإمكانية مساعدة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الازمات وبناء القدرات والخطط الإستراتيجية.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على دعم وتسهيل عمل المنظمة بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها. فيما أشار مدير المنظمة، الى أن المنظمة بصدد تنظيم ورشة عمل تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنسيق الجهود من أجل تحسين مستوى الأداء، وبحث الحلول والإمكانيات المتاحة والتي ستساهم في تنمية المحافظة في ظل الضغط على الخدمات وزيادة عدد السكان.

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