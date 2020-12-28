محافظ عدن يوجه مدراء المكاتب التنفيذية بتهيئة الأجواء لعودة الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، ان كلمة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمام الحكومة الجديدة توجيهات ملزمة التنفيذ وبرنامج عمل لقيادة المحافظة خلال المرحلة القادمة.



ووجّه لملس مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية في العاصمة المؤقتة، بترجمة تلك التوجيهات إلى واقع عملي على الأرض والعمل على تذليل أي صعوبات أمام عودة الحكومة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من العاصمة عدن.

وأشار لملس، خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذي في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، أن وجود الحكومة سيكون عوناً وعاملاً مساعداً لقيادة المحافظة في حل جُملة من المشكلات التي تعاني منها العاصمة المؤقتة..مشدداً على وجوب استغلال وجودها في عدن لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المتمثل في إعادة بناء وتنمية عدن، والعمل على استعادة دورها الريادي في المجالات كافة.

وقال المحافظ لملس "الحكومة قادمة خلال اليومين القادمين بخطة وتوجه وبرنامج لمعالجة كل التحديات، وعليه نحن سنكون جاهزين لها بكل برامجنا وخططنا وكل إمكانياتنا وسنكون مساعدين لها لتجاوز هذه التحديات".

ووقف المجتمعون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الفقيد أحمد علي أحمد مدير عام السكرتارية والمتابعة الفنية بديوان المحافظة.

واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بتقصي أوضاع مكتب التربية والتعليم، والذي تضمن أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع التربوي والتعليمي وكذلك السلبيات، بالإضافة إلى عدد من من المعالجات لحل تلك الاشكاليات.

كما استعرض الاجتماع أيضاً، التقرير المُقدم من مكتب الصناعة والتجارة لمجمل أنشطة المكتب ودوره في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش تنفيذي العاصمة المؤقتة عدن التقرير المُقدم للاجتماع من قبل مكتب التخطيط والتعاون الدولي الذي تضمن أنشطة المكتب ودوره خلال الفترة الماضية.

هذا واتخذ الاجتماع قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات البرنامج الاستثماري في بعض المديريات، بالإضافة إلى عدد من التوصيات أخرى.