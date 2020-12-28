شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير أمن شبوة السابق ينتقد انتهاكات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد العميد عوض ذيبان مدير أمن شبوة السابق، أن ما تسمى "قوات الأمن الخاصة"، الموالية لتنظيم الإخوان، المسيطر على المحافظة، تمارس عمليات قتل واعتقال تعسفي بحق المواطنين بمن فيهم الأطفال.



وقال العميد ذيبان: "في عام 2014م عندما كنت حينها مدير أمن شبوة وبعد تحرير الرهينة المختطف الطفل سالم البطاطي فقد أهديته بندقي الشخصي حتى لا تقول الناس عنا أي سوء".

وأردف مدير أمن شبوة السابق:" واليوم العكبان – إشارة لما تسمى القوات الخاصة التي يقودها لعكب الشريف - يعتقلون ويقتلون الأطفال بدون حسيب أو رقيب ومع ذلك وبكل أسف نجد من يصفق لهم